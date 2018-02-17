التحالف يستهدف خبراء تجسس إيرانيين في تعز

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في #اليمن مركز تجسس يتواجد فيه خبراء إيرانيون يعملون لصالح الميليشيات الحوثية الانقلابية شرق مدينة #تعز.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن طائرات التحالف قصفت مركز الإصدار الآلي بمنطقة الحوبان، الجمعة، واستهدفت خبراء تجسس إيرانيين كانوا يتوجدون بداخله.

واشار المركز إلى أن الخبراء يعملون في التجسس على شبكة الاتصالات لصالح #ميليشيات_الحوثي.

كما قتل القيادي الحوثي أبو محمد المرتضى، قائد كتيبة الدروع في ميليشيات الحوثي وعدد من مرافقيه، بغارة لطائرات التحالف استهدفت موقعاً عسكرياً في منطقة المالح بجبهة مقبنة شمال غربي تعز.