المخلافي: العالم بدأ يهتم باليمن بسبب تزايد خطر إيران

شدد وزير الخارجية اليمني #عبدالملك_المخلافي، على أن قضية بلاده بدأت تأخذ أولوية في الاهتمام العالمي، بسبب تزايد #التدخل_الإيراني في المنطقة، وانتهاك المواثيق الدولية من خلال #تهريب_السلاح والصواريخ للحوثيين والقاعدة.

ودعا وزير الخارجية اليمني في مقابلة خاصة مع العربية، المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشرعية في وجه #الانقلابيين_الحوثيين الذين يهددون السلام العالمي، من خلال تهديد الملاحة الدولية.

وأوضح المخلافي أن المشكلة ليست في المبعوث الأممي الجديد إلى #اليمن، وإنما في الحوثيين الذين لا يرغبون في السلام، وليسوا شركاء في الحوار.

الجيش الوطني يصد تسللا حوثيا

ميدانيا، صدت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لعناصر #ميليشيات_الحوثي في بلدة بيت بيش عند مثلث الطريق الرابط بين مديرية حيس ومحافظة اب باتجاه مرتفعات جبل راس.

وأفاد مراسل "العربية" بوقوع اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الحوثي وقوات الجيش أدت إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيات.

وقالت مصادر محلية إن الميليشيات الانقلابية قامت بحملة اختطافات طالت العشرات من المواطنين في مديرية الجراحي في الحديدة ومنطقة الأشاعر في مديرية جبل راس في محافظة إب.