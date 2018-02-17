اليمن.. هادي يعين قادة جدداً للمناطق العسكرية

عين الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء السبت، قيادات جديدة في المناطق العسكرية التي تشهد عمليات واسعة، بإسناد من التحالف العربي، لتحريرها من قبضة #ميليشيات_الحوثي الانقلابية.

ونص مرسوم رئاسي على تعيين العميد الركن يحيى حسين صلاح قائداً للمنطقة العسكرية الخامسة، وترقيته إلى رتبة لواء، وذلك بدلاً من اللواء عمر يحيى سجاف.

وتشمل المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني محافظتي #الحديدة و #حجة، حيث تدور عمليات عسكرية واسعة لاستكمال تحرير الساحل الغربي اليمني، و‘إنهاء تهديد الانقلابيين للملاحة الدولية وتهريب الأسلحة الإيرانية إليها.

كما صدر مرسوم رئاسي بتعيين العميد الركن هاشم عبدالله الأحمر قائداً للمنطقة العسكرية السادسة للواء 141 مشاة، وترقيته إلى رتبة لواء، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وتضم المنطقة العسكرية السادسة محافظات #عمران و #صعدة (معقل الحوثيين) و #الجوف. وتشهد هي الأخرى تصعيداً للعمليات ضد الميليشيات في ظل تقدم ميداني متسارع للجيش الوطني بإسناد من التحالف، في معقل الحوثيين بصعدة ومحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

كذلك قضى مرسوم رئاسي آخر بتعيين اللواء الركن إسماعيل حسن زحزوح قائداً للعمليات الخاصة.