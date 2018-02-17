شاهد.. مصلون يطردون خطيبا حوثيا من على منبر مسجد بصنعاء

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي في #اليمن مقطع فيديو لعملية طرد خطيب جمعة موالٍ لجماعة #الحوثي من على منبر جامع هائل سعيد أنعم بصنعاء حيث هتف #المصلون بصوت واحد "اخرج خربتوا البلاد لا نريد صرختكم".

الفيديو أظهر حجم الرفض الشعبي الذي تتلقاه الجماعة، ما يعكس حالة التخبط التي تعيشها في هذه المرحلة، الحادثة التي لا تعد الأولى حيث سبقها قيام المصلين بالخروج من المسجد منذ ما يقارب العام حينما فرضت ميليشيات الحوثي خطيبها على المصلين بقوة السلاح كغيرها من العديد من المساجد في مدينة صنعاء عبر فرض أئمة موالين لها، وإلزام الناس بإطلاق الصرخة الحوثية بعد كل صلاة.

ويعد جامع هائل من المساجد الكبيرة في مدينة #صنعاء والذي اشتهر بتقديمه لحلقات الذكر وتكريم حفاظ القرآن برعاية من عائلة المرحوم هائل سعيد أنعم، والذي فرضت ميليشيات الحوثي السيطرة عليه بقوة السلاح كغيره من الأوقاف والمساجد التي بناها فاعلو الخير.