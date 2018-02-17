صورة مروعة لطفل لقي حتفه بلغم حوثي بالبيضاء

لقي طفل حتفه وجرح آخر، السبت، في #انفجار_لغم أرضي زرعته #ميليشيات_الحوثي في مديرية الزاهر بمحافظة #البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر في البيضاء، إن الطفل محمد أحمد عبدالله علي الوحيشي (15 سنة)، قتل في انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي في الطريق العام أمام مستوصف الزاهر بمديرية الزاهر.

فيما أصيب #الطفل أحمد عبدالله محمد البنه (14 سنة) بإصابات متعددة خطرة.

واعتادت ميليشيات الحوثي الانقلابية على ارتكاب جرائم دموية بحق المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء.

وكانت ميليشيات الحوثي ارتكبت قبل عشرة أيام مجزرة بشعة جديدة في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز جنوب غرب #اليمن، أودت بحياة طفلين وإصابة 18 آخرين غالبيتهم أطفال.

وبحسب مصادر محلية، فإن ميليشيات الحوثي أمطرت ملعبا للأطفال في منطقة #عصيفرة شمال تعز بقذائف مدفعية، أطلقتها من أماكن تمركزها في جبل الوعش، تسببت في مجزرة بشعة جديدة غالبية ضحاياها من الأطفال.