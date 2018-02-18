أدوات الحوثي تواصل حصد أرواح أطفال ونساء اليمن

حصدت مخلفات الحرب الحوثية، الأحد، أرواح طفلين، وأصابت طفلين آخرين حالتهما خطرة، جراء انفجار قنبلة جوار إحدى المدارس غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن قنبلة يدوية من مخلفات الميليشيات الانقلابية، انفجرت بأربعة أطفال جوار مدرسة طارق بن زياد بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة غرب البلاد، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم على الفور، وإصابة اثنين آخرين حالتهما خطيرة.

وذكرت أن الأطفال عثروا على القنبلة الحوثية جوار المدرسة، وقاموا بالعبث بها ما أدى إلى انفجارها.

ونجم عن الانفجار مقتل الطفلين ربيع إبراهيم وعلي عنيب، فيما أصيب الطفلان عبده نعمي ووليد سخامي.

وفي ذات السياق، أصيبت امرأتان بجروح جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية غربي محافظة الجوف، شمال البلاد.

وأوضح موقع الجيش اليمني أن المرأتين أصيبتا بالانفجار أثناء مرورهما في الطريق العام شرق منطقة ملاح.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من مقتل عدد من النساء والأطفال بلغم أرضي زرعته الميليشيات في المنطقة ذاتها قبل تحريرها من قبل قوات الجيش الوطني.

واتهمت تقارير دولية الميليشيات الانقلابية بزراعة الألغام المحرمة دولياً بشكل كثيف وعشوائي، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين اليمنيين، وقدرت أن ميليشيات الانقلاب زرعت أكثر من 500 ألف لغم منذ العام 2015.