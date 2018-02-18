اليمن.. التحالف يدمر منصة صواريخ ومتاريس للحوثيين

نفذ طيران التحالف الداعم للشرعية في اليمن يوم السبت 30 غارة جوية في محافظات "حجة -صعدة -الجوف"، ودمر خلالها عدة أهداف تابعة للميليشيات الحوثية.

وأفاد مراسل العربية أن طيران التحالف دمر منصة صواريخ وأكثر من 10 مركبات عسكرية كانت تقل عناصر للحوثين إلى جبهاتهم، كما متاريس وأوكار استخدمتها الميليشيات حصناً لها.

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري في الجيش اليمني الوطني لـ"العربية" أن الحوثيين يتكبدون يومياً مئات الخسائر في مواقعهم وعلى جبهات القتال، خاصة بعد أن فشلت جميع حيلهم التي استخدموها وكُشفت من خلال الجيش الوطني والتحالف.

إلى ذلك، صدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، السبت هجوماً لـ #ميليشيات_الحوثي باتجاه مديرية #حيس في جبهة الساحل الغربي، حيث سقط أكثر من 60 قتيلاً وجريحاً من الانقلابيين، وذلك بإسناد من طائرات التحالف، وفق مصادر عسكرية.

وشنت الميليشيات، بحسب المصادر، هجوماً واسعاً مستخدمة الدراجات النارية باتجاه مواقع الجيش، تحت غطاء من القصف المدفعي والصاروخي، لكن الجيش والمقاومة تمكنا من صد الهجوم، وقتل العشرات من الانقلابيين.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من أسر عدد من الانقلابيين أثناء محاولتهم الهرب.