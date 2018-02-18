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اليمن.. مسؤول أمني رفيع ينشق عن الحوثيين

المصدر: اليمن - إسلام سيف
العميد الركن فايز غلاب
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أكدت مصادر أمنية وإعلامية متطابقة، الأحد، انشقاق مسؤول أمني رفيع عن #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، ونجاحه في الإفلات من قبضتهم، والمغادرة عبر العاصمة اليمنية المؤقتة #عدن إلى خارج البلاد.

وأوضحت المصادر أن العميد الركن فايز غلاب، مدير شؤون الضباط في وزارة الداخلية بحكومة #الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها، انشق عن #الميليشيات وتمكن من مغادرة العاصمة #صنعاء.

وأفادت أن المسؤول الأمني وصل إلى عدن، قبل أن يغادرها متوجهاً إلى الأردن، بتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من انشقاق الناطق باسم القوات الجوية المعين من الحوثيين، العميد جميل المعمري، وإعلان انضمامه إلى #الجيش_الوطني، في ظل تصاعد حالات الانشقاق لقيادات مدنية وأمنية وعسكرية عن ميليشيات الحوثي، التي تعيش انهيارات متوالية في صفوفها.

كلمات دالّة

#ميليشيا الحوثي, #عدن, #الحوثيين, #الميليشيات, #صنعاء, #الجيش الوطني, #اليمن, #ميليشيات الحوثي

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