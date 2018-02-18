بالصور.. انتزاع 3 آلاف لغم زرعها الحوثيون في صعدة

أعلن #الجيش_اليمني عن نزع الفرق الهندسية التابعة له، قرابة 3000 لغم أرضي وعبوة ناسفة في عدد من مناطق مندبة بمديرية باقم محافظة #صعدة أقصى شمال البلاد، كانت زرعتها #ميليشيات_ الحوثي الانقلابية قبل دحرها منها.

وقال رئيس الفريق الهندسي في اللواء الخامس حرس حدود، ملازم أول سلطان شمسان، إن الميليشيات الحوثية زرعت هذه الكمية من الألغام والعبوات الناسفة في مساحة صغيرة تقدر بـ10كم، بمنطقة مندبة.

وأوضح أن 1000 لغم تم نزعها خلال الأسبوع الماضي، وأكد أن الفرق الهندسية سبق قبلها أن انتزعت 2000 لغم وعبوة ناسفة خلال الفترات الماضية، وتم تفجير كميات كبيرة منها.

وبحسب رئيس الفريق الهندسي، فإن تلك الألغام تنوعت في أحجامها، إضافة إلى أن من بين تلك الألغام قرابة 500 عبوة ناسفة محلية الصنع تزن كل عبوة منها 80 كغم، فيما توزعت البقية ما بين ألغام فردية، وألغام عربات ودواسات.

وعملت الميليشيات وفق شمسان على تمويه عدد كبير من #الألغام من خلال صناعتها على شكل أحجار ومجسمات تناسب طبيعة الأرض، الأمر الذي يهدد حياة #المدنيين مستقبلا.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية استغلت بقايا الصواريخ الحرارية والقذائف التالفة وحولتها إلى شبكات ألغام يتم تفجيرها عبر أجهزة تحكم عن بعد.

يشار إلى ان قائد فريق المهندسين الأسبق النقيب عبدالخبير الشميري قد قتل أثناء عمليات المسح والتطهير التي قامت بها الفرق الهندسية خلال الأسبوع الماضي.

وزرعت الميليشيات منذ نحو 3 سنوات الألغام بشكل لافت في مختلف جبهات القتال، والأحياء السكنية، ما أدى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى المدنيين خاصة من النساء والأطفال، وسط انتقادات متزايدة من قبل المنظمات المحلية والأممية والدولية وسخط واسع في أوساط المجتمع اليمني.