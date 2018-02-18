التحالف يعترض صاروخا باليستيا حوثيا في سماء المخا

أفادت مصادر يمنية محلية في مدينة #المخا الساحلية غرب #اليمن أن الدفاعات الجوية لقوات #التحالف_العربي لدعم الشرعية باليمن اعترضت الأحد صاروخاً باليستياً في سماء المدينة أطلقته #ميليشيات_الحوثي الانقلابية.

وأوضحت المصادر أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير الصاروخ في الجو قبل أن يصل إلى هدفه.

يأتي ذلك فيما استهدفت #طائرات_التحالف تعزيزات عسكرية للميليشيات بعدة غارات كانت في طريقها لدعم ميليشيات الحوثي في منطقة موزع شمال غرب محافظة #تعز، وفي جبهة حيس جنوب محافظة #الحديدة الساحلية.

وكان طيران التحالف نفذ يوم السبت 30 غارة جوية في محافظات "حجة -صعدة -الجوف"، ودمر خلالها عدة أهداف تابعة للميليشيات الحوثية. وأفاد مراسل العربية أن طيران التحالف دمر منصة صواريخ وأكثر من 10 مركبات عسكرية كانت تقل عناصر للحوثين إلى جبهاتهم، كما متاريس وأوكار استخدمتها الميليشيات حصناً لها.

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري في الجيش اليمني الوطني لـ"العربية" أن الحوثيين يتكبدون يومياً مئات الخسائر في مواقعهم وعلى جبهات القتال، خاصة بعد أن فشلت جميع حيلهم التي استخدموها وكُشفت من خلال الجيش الوطني والتحالف.

كما صدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، السبت هجوماً لـ #ميليشيات_الحوثي باتجاه مديرية #حيس في جبهة الساحل الغربي، حيث سقط أكثر من 60 قتيلاً وجريحاً من الانقلابيين، وذلك بإسناد من طائرات التحالف، وفق مصادر عسكرية.