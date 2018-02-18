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مقتل وجرح أكثر من 60 انقلابياً بهجوم فاشل في حيس

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من الجيش اليمني (أرشيفية)
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صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، خلال الساعات الماضية، هجوماً لـ #ميليشيات_الحوثي باتجاه مديرية #حيس في جبهة الساحل الغربي، حيث سقط أكثر من 60 قتيلاً وجريحاً من الانقلابيين، وذلك بإسناد من طائرات التحالف، وفق مصادر عسكرية.

وشنت الميليشيات، بحسب المصادر، هجوماً واسعاً مستخدمة الدراجات النارية باتجاه مواقع الجيش، تحت غطاء من القصف المدفعي والصاروخي، لكن الجيش والمقاومة تمكنا من صد الهجوم، وقتل العشرات من الانقلابيين.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة، وبعد رصد تحضيرات الحوثيين للهجوم، تركتهم يتوغلون ومن ثم طوقتهم وأجهزت عليهم، بإسناد من مروحية الأباتشي التابعة للتحالف، التي دمرت مدافع وآليات تابعة للميليشيات كانت تقوم بعمليات دعم للهجوم.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من أسر عدد من الانقلابيين أثناء محاولتهم الهرب، وفق المصادر.

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