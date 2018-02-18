نجاح "عملية الفيصل" بتطهير آخر معاقل الإرهاب شرق اليمن

أعلنت المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني، الأحد، عن التطهير النهائي لجيوب وأوكار عناصر تنظيم القاعدة في وادي المسيني بمحافظة حضرموت شرق اليمن، بعد يومين من بدء "عملية الفيصل"، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج البحسني، إن قوات النخبة الحضرمية، تمكنت ظهر الأحد، وبإسناد جوي قوي لطيران التحالف العربي من اقتحام الموقع الذي كانت تتحصن به عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في وادي المسيني الواقع إلى الغرب من مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت وتطهيره.

وأوضح أن الانتصار الذي تحقق كان نتاجاً لخطة عسكرية محكمة، ضمن "عملية الفيصل" التي انطلقت، الجمعة، ضد تجمعات متبقية لعناصر التنظيم الإرهابي في مواقع جبلية وعرة بوادي المسيني.

وأكد البحسني محاصرة العناصر الإرهابية من كل الجهات لمدة يومين، ومن ثم تنفيذ خطة الاقتحام التي تمت بنجاح واحترافية، لافتاً إلى مقتل اثنين من جنود النخبة الحضرمية وإصابة 4 آخرين، إضافة إلى قتل وأسر العديد من العناصر الإرهابية.

وأضاف أن "العمل جار على تمشيط المنطقة وأن عملية الفيصل لازالت مستمرة لحين التأكد من خلو المنطقة أي جيوب تابعة للجماعات الإرهابية".

وهنأ أبناء حضرموت بالانتصار، شاكراً جهود دول التحالف العربي وعلى رأسهم السعودية والإمارات لتقديمهم لكل أوجه الدعم والمساندة في معركة حضرموت ضد العناصر الإرهابية المتبقية.

وأعلن الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، في بيان "أنه تم تطهير الوكر الرئيسي في وادي المسيني نهائياً من عناصر الإرهاب".

ونفذ التحالف العربي والجيش اليمني، عملية عسكرية خاطفة نجحت في طرد مسلحي القاعدة من محافظة حضرموت في إبريل 2016، بعد أن ظلت مسيطرة عليها لمدة عام، مستغلة الانفلات الأمني عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية، وتتواجد حالياً جيوب من العناصر الإرهابية في وادي المسيني الذي يعتبر أهم معاقل تنظيم القاعدة في حضرموت.