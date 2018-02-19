الجيش اليمني ينفذ عملية عسكرية على مواقع حوثية بالجوف

نفذت قوات الجيش الوطني اليمني فجر الاثنين، عملية عسكرية على #ميليشيا_الحوثي الانقلابية في مديرية المصلوب بمحافظة #الجوف شمالي شرق اليمن.

وأفاد مصدر عسكري لـ"العربية" أن قوات الجيش الوطني نفذت عمليتها على مواقع تمركز الحوثيين في مناطق "الهيجة - العقدة - الحلو" بمديرية المصلوب.

وبحسب موفد العربية فإن قوات الجيش الوطني تمكنت من قتل بعض عناصر الميليشيات في تلك المواقع وفرار آخرين.

يذكر أن طيران #التحالف الداعم للشرعية في اليمن نفذ السبت الماضي 30 غارة جوية في محافظات "حجة -صعدة -الجوف"، ودمر خلالها عدة أهداف تابعة للميليشيات الحوثية.

وأفاد مراسل العربية أن طيران التحالف دمر منصة صواريخ وأكثر من 10 مركبات عسكرية كانت تقل عناصر للحوثيين إلى جبهاتهم، كما متاريس وأوكار استخدمتها الميليشيات حصناً لها.