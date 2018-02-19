مصرع قيادي حوثي كبير وسط اليمن

لقي قيادي حوثي كبير، مصرعه، الاثنين، برصاص أحد المواطنين، بمحافظة البيضاء وسط #اليمن.

وأفادت مصادر محلية، أن المدعو أبو خالد فرحات الكحلاني مشرف #ميليشيات_الحوثي الانقلابية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، لقي مصرعه برصاص أحد المواطنين بمديرية الطفة بالمحافظة مع أربعة من مرافقيه.

وذكر شهود عيان، أن مقتل القيادي الحوثي، مع مرافقيه حدث في سوق أسماع بمركز مديرية الطفة، حيث اقتحم المشرف الحوثي مع مرافقيه السوق لابتزاز التجار وإجبارهم على دفع أتاوات مالية بالقوة لدعم ما يسمونه "المجهود الحربي".

وأوضحوا، أن القيادي الحوثي وجه ألفاظا نابية وتهجم على التجار، وهددهم بهدم المحلات على رؤوسهم إذا لم يدفعوا مبالغ مالية بملايين الريالات لدعم "المجهود الحربي".

وبحسب الشهود، فإن المواطن حسين أبوبكر الشمري القويمي، كان متواجدا في السوق واستفزه تهديد القيادي الحوثي لأبناء منطقته من التجار، ما دفعه إلى توجيه سلاحه الشخصي، وإطلاق 3 رصاصات اثنتين منها استقرت في رأس المشرف الحوثي، ما أدى إلى مصرعه على الفور.

وأضافوا، أن مرافقي المشرف الحوثي فتحوا أسلحتهم على القويمي، واشتبك معهم ليقتل أربعه منهم قبل أن يصاب بعدة رصاصات أدت إلى وفاته.

وتشهد محافظة البيضاء معارك متواصلة مع الميليشيات الانقلابية، في عدد من الجبهات، حيث يواجه الحوثيين منذ انقلابهم واجتياحهم للمحافظة مقاومة شعبية شرسة لم تتوقف، الأمر الذي جعلها جبهة استنزاف كبيرة للميليشيات.