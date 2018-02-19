هذه خسائر ميليشيات الحوثي منذ انطلاق عملية تحرير تعز

كشفت قيادة محور #تعز العسكري، الاثنين، عن مقتل 426 من مسلحي #ميليشيات_الحوثي الانقلابية منذ انطلاق العملية العسكرية الواسعة لاستكمال تحرير محافظة تعز جنوب غرب #اليمن، أواخر يناير الماضي.

ونشرت قيادة المحور عبر مركزها الإعلامي، إحصائية رسمية، على شكل "إنفوغرافيك"، أكدت فيها مقتل 426 من مسلحي ميليشيات الحوثي، وإصابة 740 آخرين في الفترة (أواخر يناير - منتصف فبراير 2018م) في مختلف جبهات تعز.

وأفادت الإحصائية، أنه تم تدمير 41 آلية عسكرية، وثلاثة مخازن للأسلحة والذخيرة، وتدمير عربتي كاتيوشا تابعتين للميليشيات الحوثية.

أما على الصعيد الميداني، فقد ذكرت أهم المواقع التي حررتها قوات #الجيش_الوطني بإسناد من التحالف العربي، منذ انطلاق العملية العسكرية لاستكمال تحرير تعز ورفع الحصار المفروض عليها منذ ثلاثة أعوام من قبل الميليشيات.

حيث أوضحت أنه تم تحرير منطقة وسائلة أبعر وقرية اللصب ومنطقة الجيرات والصرمين وتلال الكريفة والعصيد والفراوش والذري، شرق صبر، جنوب شرق محافظة تعز.

وفي شرق تعز، تم تحرير قلعة لوزم باتجاه عدنة، وجبل الكريفات الاستراتيجي المطل على تلتي السلال والجعشة وخط الحوبان.

أما غرب تعز، وفقا لقيادة المحور، فقد تم تحرير جبل حيد الحمام الاستراتيجي وجبل رحنق بمديرية مقبنة، غرب المحافظة، إضافة إلى تحرير أجزاء واسعة من مديرية الصلو جنوب محافظة تعز.

وكان محافظ تعز، أمين محمود، أعلن أواخر يناير الماضي، بدء عملية عسكرية واسعة مدعومة من قوات #التحالف_العربي لاستكمال تحرير تعز، وكسر الحصار المفروض على المدينة منذ ثلاثة أعوام بشكل كلي.