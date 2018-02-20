اشتباك بين الحوثيين وقبيلة ترفض إقامة معسكر لهم في ذمار

اشتبك مسلحون قبليون، اليوم الثلاثاء، مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة #ذمار وسط اليمن، على خلفية إقامة الحوثيين معسكر تدريبي لهم في ظل رفض من قبل أهالي المنطقة.

وذكرت مصادر قبلية أن خلافات حادة تطورت إلى اشتباكات مسلحة بين مسلحين حوثيين وقبليين من أهالي منطقة #بني_سويد في #قبيلة_آنس بمحافظة ذمار وسط اليمن، على خلفية إقامة الحوثيين معسكر تدريبي لعناصرهم في المنطقة.

وبحسب المصادر، فإن ميليشيات الحوثي أقامت معسكراً تدريبياً على أراضٍ خاصة يملكها مواطنون من أبناء منطقة #قاع_الحقل، ومنعوهم من زراعة الأراضي ورعي المواشي قرب المعسكر التدريبي.

وأضافت أن "الحوثيين أطلقوا عليهم النار، قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباكات مسلحة بين الطرفين، أجبر خلالها أبناء المنطقة الحوثيين على إزالة نقطة تفتيش كانت قد أقيمت لمنع المواطنين من الاقتراب من المعسكر".

وأشارت إلى أن ميليشيات الحوثي شنت حملة اختطافات عقب توقف الاشتباكات طالت عددا من أبناء المنطقة الذين تم اقتيادهم إلى السجون، وسط استمرار التوتر الشديد، ولجوء الحوثيين إلى وساطة قبلية في محاولة لحل الإشكال.

وأكدت المصادر القبلية أن أبناء المنطقة متمسكون بموقفهم ويصرون على رحيل الحوثيين من أراضيهم ورفع معسكرهم التدريبي، فيما ترفض الميليشيات ذلك حتى الآن.

يذكر أن ميليشيات الحوثي اكتسبت عداوات كثيرة مع عدد من #القبائل_اليمنية، حيث تتوجس من انتفاضتهم ضدها، وتشهد علاقتها مع قبائل طوق صنعاء وذمار وإب وحجة وغيرها، توترا غير مسبوق، ضاعفتها امتناع القبائل عن رفد صفوفها بالمقاتلين.