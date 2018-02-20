الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من الحوثيين شمال لحج

انتزع الجيش اليمني، بإسناد من طيران #التحالف_العربي، الثلاثاء، مواقع تسيطر عليها #ميليشيات_الحوثي في مديرية القبيطة شمال محافظة #لحج جنوب البلاد.

وأحرز الجيش اليمني تقدماً كبيراً باتجاه سوق الخميس غرب مديرية القبيطة، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات التي تم دحرها من عدة مواقع، بالتزامن مع قصف جوي لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين.

وذكر مصدر ميداني أن الجيش اليمني سيطر على أغلب المرتفعات الجبلية المحيطة بمنطقة موجر وصبيح ووادي الخميس، وسط استمرار المعارك العنيفة باتجاه سوق الخميس.

وخلفت المعارك، بحسب المصدر، مقتل ما لا يقل عن 10 انقلابيين وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير طقم قتالي وكمية من الأسلحة والذخائر.

كما واصل الجيش اليمني تقدمه الميداني باتجاه جبل الركيزة الاستراتيجي الذي تتمركز فيه الميليشيات غرب المديرية.

كذلك أفاد سكان محليون بأن الحوثيين ردوا على تراجعهم الميداني بشن قصف عنيف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على منازل المواطنين، من أماكن تواجدهم في المرتفعات الجبلية المحيطة بمنطقة عيريم والمرابحة غرب مديرية القبيطة.