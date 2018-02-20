الصحة اليمنية: وفاة 62 شخصاً جراء الدفتيريا

كشفت وزارة الصحة اليمنية، الثلاثاء، عن وفاة 62 شخصاً بالدفتيريا، منذ ظهور المرض في آب/أغسطس 2017، حتى 3 شباط/فبراير الحالي.

وأفادت الوزارة بأن عدد حالات الاشتباه بالمرض بلغت 933 حالة اشتباه، تم تسجيلها خلال ذات الفترة، في 20 محافظة يمنية من أصل 23، و157 مديرية من أصل 333.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وكيل وزارة الصحة، علي الوليدي، أن مرض الدفتيريا تركز في محافظتي إب والحديدة (الخاضعتين لسيطرة الحوثيين)، مشيراً إلى أن هناك جهودا بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للقضاء "على هذا الوباء الذي اكتسح البلاد"، وفق تعبيره.

وقال الوليدي إنه سيتم تنفيذ حملة تحصين وتثقيف لمجابهة المرض والحد من انتشاره وانتقاله إلى المحافظات الأخرى.

في السياق، ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الدفتيريا في اليمن وصل إلى 66 حالة، إضافة إلى تسجيل 1100 حالة إصابة بالمرض، في 20 محافظة يمنية، دون أن تحدد المدة لهذه الحالات بدقة.

وينتقل مرض الدفتيريا عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحياناً الجلد. وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.