عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

اليمن.. التحالف يستهدف مواقع للميليشيات في صرواح ونهم

المصدر: دبي - قناة العربية
مقاتلات التحالف العربي "أرشيفية"
رابط مختصر

قتل 12 عنصراً من #ميلشيا_الحوثي الانقلابية في غارات لطيران التحالف استهدفت تعزيزات وتجمعات للمليشيات على أطراف مديرية صرواح بين مأرب وصنعاء.

وفي مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، قصفت مدفعية الجيش الوطني تجمعاً لمليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة "المداريج" شرق قطبين.

يأتي ذلك فيما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات استهدفت تجمعات للمتمردين غرب منطقة "محلي"، إضافة إلى تدمير عربتين تحملان ذخيرة وأسلحة كانت في طريقها للميليشيات.

وكانت إحصائية نشرها موقع #الجيش_اليمني، الاثنين، قالت إن أكثر من 100 مسلح حوثي، بينهم قيادات ميدانية، لقوا مصرعهم خلال 48 ساعة بغارات طيران #التحالف_العربي والمعارك العنيفة الدائرة جنوبي محافظة الحديدة غرب #اليمن.

كلمات دالّة

#ميلشيا الحوثي, #الجيش اليمني, #التحالف العربي, #اليمن, #صرواح, #مأرب, #صنعاء, #نهم, #الميليشيات الانقلابية, #التحالف العربي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر