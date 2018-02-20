اليمن.. الحوثيون يجبرون سكان قرية "البغيل" على المغادرة

أجبرت #الميليشيات_الحوثية سكان #قرية_البغيل الواقعة في مديرية الجراحي جنوب #محافظة_الحديدة على النزوح ومغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح لتحويل قريتهم إلى موقع عسكري.

وأفاد أحد أبناء القرية لـ"العربية " أن عناصر من الحوثيين ما بين مدني ومسلح، قدموا إلى القرية الأسبوعين الماضيين، وطلبوا من أهاليها الخروج فوراً وإلا سوف يتم التعامل معهم عبر السلاح.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين نقلوا آليات لهم وأسلحة إلى القرية، وبنوا على أطرافها بعض المتاريس، ليتم تحويلها إلى منطقة عسكرية لهم.

وكانت الميليشيات قد نشرت، اليوم الثلاثاء، آليات عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ في قرية العكدة ومزارع قريبة من المدينة، كما قامت بحفر خنادق في محيط مدينة الجراحي وبناء تحصينات لإعاقة دخول الجيش الوطني إليها، كما قامت بإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي لها.