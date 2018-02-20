بالصور.. تعز "تنزف" بألوان الحياة رغم حصار الحوثيين

أقامت وزارة الثقافة اليمنية والسلطة المحلية بمحافظة #تعز، الاثنين، أول معرض للفنون التشكيلية في مدينة تعز المحاصرة من قبل #ميليشيات_ الحوثي الانقلابية منذ أغسطس 2015.

وقدمت في المعرض الأول من نوعه خلال فترة الحرب والحصار، تحت شعار "تعز نزف بألوان الحياة"، لوحات فنية بديعة لنجوم الفن التشكيلي وأعمال العديد من طلاب قسم الفنون الجميلة بجامعة تعز، التي أقيم فيها المعرض.

وأكد مدير عام مكتب الثقافة بتعز، عبد الخالق سيف، أن افتتاح هذا المعرض الأول خلال فترة #الحرب والحصار، هو رفض ومواجهة للتطرف والانقلاب، وأشار الى أن تعز تمضي لاستعادة ملامحها الثقافية والإبداعية لتخبر الجميع أنها مدينة الفن والسلام.

وأضاف "لقد قدمنا قصة كبيرة عن تعز وباح المكان وعزف الكمان بتفاصيل صغيرة عن نجوم ونجمات كبار".

بدوره، وصف رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي، مدينة تعز بأنها "مشقرة بالمواهب"، وأشار إلى أن #المعرض يحوي أعمال العديد من نجوم الفن التشكيلي.

ورافق مراسيم افتتاح المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام، عزف موسيقي على آلة الكمان، ورسم حيّ لشخصيات مؤثرة كالفنان مشتاق (قتل وهو يحارب الحوثيين في تعز)، أحد نجوم الفنون التشكيلية، والناشطة الحقوقية رهام البدر، وغيرهم.

وتفرض ميليشيات الحوثي حصارا خانقا على مدينة تعز، وتشن حملة قصف عشوائي بالقذائف والصواريخ والقنص بشكل يومي على أحيائها السكنية.