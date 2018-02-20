بريطانيا وفرنسا تطالبان إيران بوقف التصعيد في اليمن

تزيد تدخلات إيران في اليمن من حدة التوتر في هذا البلد الذي استولت فيه ميليشيات الحوثي المدعومة من طهران على السلطة.

وطالبت وزارة الخارجية البريطانية طهران بوقف أنشطتها في اليمن وإرسال صواريخ ومعدات عسكرية إيرانية إلى هذا البلد وضرورة الالتزام بالقانون الدولي.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها بشأن برنامجِ الصواريخ الباليستية الإيراني وأنشطة طهران في المنطقة، في إشارة إلى دعم إيران للحوثيين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الاثنين، إن باريس قلقة بشأن #برنامج_الصواريخ الباليستية الإيراني وأنشطة #طهران في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى دعم إيران للحوثيين في #اليمن.

وأكدت #فرنسا مجددا التزامها بالاتفاق النووي الإيراني. وقالت إنها ترغب في تنفيذه بدقة وتواصل الحوار مع شركائها الأوروبيين والأميركيين بشأن البرنامج النووي.