بن دغر: إيقاف أطماع إيران أساس لمعالجة الوضع في اليمن

أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن #دغر، الثلاثاء، أن خطورة الصراع في بلاده يكمن في "أن #إيران دست أنفها باليمن متجاوزة للإرادة الدولية في خطاباتها التحريضية"، واتهمها بالتخطيط والتسليح وإرسال الخبراء العسكريين للميليشيا الحوثية، وإمدادهم بالقوة والصواريخ #الباليستية لتهديد المنطقة.

وأحاط بن دغر، القائمة بأعمال السفارة الأميركية في #اليمن، كارن ساساهارا، أثناء لقائهما في الرياض، بأطماع الإيرانيين العسكرية والاقتصادية والجغرافية.

وشدد على المجتمع الدولي، إيقاف هذه الأطماع، التي اعتبرها أساس "معالجة الوضع في اليمن".

كما جدد التأكيد، على أن المرجعيات الأساسية الثلاث هي الحل الأفضل والأسلم في اليمن.

وأشار رئيس الحكومة اليمنية، إلى أن الحفاظ على اليمن موحداً ليست مصلحة محلية فحسب، بل إقليمية ودولية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن الدبلوماسية الأميركية، تأكيدها خلال اللقاء، على حرص بلادها دعم اليمن موحداً مستقراً وفق مخرجات الحوار الوطني، وأوضحت أن بلادها كانت شريكاً أساسيا في دعم رؤي الحكومة اليمنية والمتحاورين لإيجاد الحلول المناسبة لكل اليمنيين.