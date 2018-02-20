قذيفة حوثية تدمر منزل ناشط إغاثة على رؤوس ساكنيه في حيس

عاودت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، استهداف الأحياء السكنية في مديرية حيس الساحلية بمحافظة #الحديدة غرب اليمن، بقذائف الهاون والهاوزر، ما أدى إلى تدمير منزل ناشط إغاثة على رؤوس ساكنيه.

وأفاد مصدر محلي بأن إحدى قذائف الحوثيين دمرت منزل الناشط في شؤون الإغاثة الإنسانية، عبدالرحمن محمد الأهدل، وتسببت في إصابة زوجته وزوجة ابنه وأخيه وطفلته الصغيرة.

وأوضح أن المنزل تهدم بشكل كلي على رؤوس من كانوا متواجدين فيه، وأن بعض الإصابات خطيرة.

كما تعرض منزل المواطن علي عوض ذهب، في مديرية #حيس، لقذيفة مماثلة أطلقتها الميليشيات الحوثية، وأسفرت عن إصابته بشظايا في الرأس واليد، كما أصيبت الطفلة هديل أحمد باشا بجروح مختلفة.

وتقصف ميليشيات الحوثي، مراراً، الأحياء السكنية وتستهدف المدنيين، بعد تحرير أي منطقة من سيطرتها.

وحرر الجيش اليمني والتحالف العربي، مؤخراً مديرية حيس من قبضة ميليشيات الحوثي، ويواصل التقدم باتجاه مديرية الجراحي المجاورة ثالث مديريات محافظة الحديدة، ضمن العملية العسكرية المستمرة لتحرير كامل الساحل الغربي.