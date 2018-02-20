معارك عنيفة بالقرب من معسكر خالد غرب تعز وبشرق حيس

تدور معارك عنيفة منذ ساعات الصباح اليوم الثلاثاء بين الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بقوات من تحالف دعم الشرعية من جهة، وميليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى، وذلك في منطقة موزع جنوب وشرق معسكر خالد بن الوليد في محافظة #تعز. كما تدور معارك متزامنة شرق مديرية #حيس جنوب محافظة الحديدة.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن مدفعية تحالف دعم الشرعية قصفت مواقع الميليشيات جنوب #معسكر_خالد_بن_الوليد، فيما تواصلت الاشتباكات شرق المعسكر، ما أسفر عن تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

بالتزامن مع الاشتباكات، شنت طائرات التحالف غارات مساندة لقوات الشرعية، فدمرت عربتين عسكريتين في منطقة جنوب المعسكر، كانت في طريقها لتعزيز عناصر الميليشيات.

وفي جبهة الساحل الغربي، شنت طائرات التحالف غارات مكثّفة مستهدفة تعزيزات كبيرة في منطقة جبل راس دفعت بها ميليشيات الحوثي من محافظة إب نحو جبهة الساحل الغربي.

ووفق مصادر ميدانية في الجيش الوطني، شنت قوات الشرعية هجوما مباغتا على مواقع للميليشيات في مزارع ومرتفعات شرق مديرية #حيس، وتمكنت من دحر الحوثيين والسيطرة على مواقعهم، بعد مقتل وجرح العشرات منهم.