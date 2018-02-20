ميليشيات الحوثي تعترف بمصرع 2 من أبرز قادتها الميدانيين

اعترفت #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، بمصرع اثنين من أبرز قياداتها الميدانيين في المواجهات المستمرة مع الجيش اليمني المسنود بقوات #التحالف_العربي، في محافظة الجوف شمال البلاد.

ونشرت وسائل إعلام الحوثيين الرسمية خبراً مصوراً لزيارة رئيس مجلس الانقلاب الحوثي، #صالح_الصماد، وهو يزور هادي حسين علي ملفي الرزامي، لتقديم العزاء له بمقتل شقيقه طه حسين علي #الرزامي ونجله محمد هادي حسين الرزامي في جبهة الجوف.

ويعد القياديان طه ومحمد الرزامي وهما من محافظة #صعدة (معقل الحوثيين الرئيس أقصى شمال اليمن)، من أبرز القيادات الميدانية التابعة مباشرة لزعيم المتمردين الحوثيين، الذي يستند إليهما في المهمات الصعبة.

وبحسب مصادر مقربة من #الحوثيين، فإن طه ومحمد الرزامي تم تكليفهما من زعيم الحوثيين #عبدالملك_الحوثي، لإسناد جبهاتهم المنهارة في #الجوف، قبل أن يلقيا مصرعيهما، الاثنين، في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف عقب هجوم واسع للجيش اليمني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي لاستكمال تحرير الجوف.

وأفادت المصادر أن طه ومحمد الرزامي من قادة ما تسميها ميليشيات الحوثي "كتائب الحسين" وهي التي تلقى قادتها تدريباً نوعياً في #طهران على أيدي #الحرس_الثوري الإيراني، وكانت آخر مهمة تم تكليفهم بها هي استعادة منطقة المهاشمة في الجوف التي حررها الجيش الوطني، في وقت سابق.

وهذه من المرات القليلة النادرة التي تعترف فيها الميليشيات بمصرع قياداتها البارزة، حفاظاً، كما تزعم، على معنويات مقاتليها التي تشهد انهياراً واسعاً في مختلف الجبهات.

وفي ذات السياق، سيطرت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، على مواقع استراتيجية بمديرية برط العنان، شمالي محافظة الجوف.

ونقل موقع #الجيش_اليمني عن مصدر ميداني قوله: "إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير عقبة تواثنة، في مديرية برط العنان"، وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية.

وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في عدد من جبهات محافظة الجوف لتحرير ما تبقى من المناطق التي مازالت تسيطر عليها #الميليشيات.