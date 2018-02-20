ميليشيات الحوثي تهجر سكان قرية في الجراحي قسراً

أجبرت ميليشيات الحوثي سكان قرية البغيل في مديرية الجراحي جنوب محافظة الحديدة على النزوح ومغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح وتحويل القرية إلى موقع عسكري.

وحذر السكان من مغبة استخدامهم ومنازلهم دروعاً بشرية، وذلك بالتزامن مع نشر ميليشيات الحوثي منصات إطلاق صواريخ في بعض القرى شرق وجنوب مدينة الجراحي، وتخزين أسلحة في بعض القرى القريبة من خطوط المواجهات.

مصادر محلية أفادت أن الميليشيات نشرت آليات عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ في قرية العكدة ومزارع قريبة من المدينة، كما قامت بحفر خنادق في محيط مدينة الجراحي وبناء تحصينات لإعاقة دخول قوات الشرعية إليها.

كما أغلقت الميليشيات الطريق الرئيس الرابط بين الجراحي وحيس بالحجارة، ومنعت حركة مرور السيارات والمركبات القادمة من الحديدة باتجاه تعز.