20 غارة جوية للتحالف تدمّر 17 هدفاً حوثياً في صعدة

شنّ طيران التحالف أكثر من 20 غارة جوية على محافظة #صعدة ليلة الاثنين- الثلاثاء، استهدف آليات ومواقع متفرقة للحوثيين.

وأشار مصدر عسكري لقناتي "العربية" و"الحدث" إلى أن غارات التحالف الـ20 نجحت بتحقيق أكثر من 17 "هدفاً محققاً"، من تدمير مركبات عسكرية محملة بالأسلحة، وعربات نقل، وتجمعات للحوثيين، ومصدر حراري عسكري.

وقد لقي عشرات من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم بغارات التحالف خلال ساعات الفجر على مواقع وتجمعات للميليشيات في عدد من المناطق الحدودية في صعدة، وفي جبهة الساحل الغربي.

وأكدت مصادر محلية أن ما لا يقل عن 13 عنصرا قتلوا بغارتين استهدفتا موقعا للميليشيات في منطقة شعبان بمديرية رازح الحدودية شمال غرب محافظة صعدة، كما تم تدمير عربتين عسكريتين.

وفي جبهة الساحل الغربي، شنت طائرات التحالف غارات متواصلة على مواقع تمركز الميليشيات بمديريات التحيتا والجراحي وزبيد وبيت الفقيه (جنوب محافظة الحديدة).

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الأباتشي تقوم بتمشيط المناطق المحيطة بمديريات حيس والجراحي وخطوط الإمداد القادمة من محافظة إب وفي مزارع وسهول المديريات والقرى التي تتحصن فيها الميليشيات.

وحسب المصادر، فإن القصف أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، حيث وصل فجر اليوم قرابة 20 من الميليشيات إلى مستشفى الثورة بمدينة الحديدة بينهم 12 قتيلا.

ومن جهة أخرى، قُتل 12 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية في غارات لطيران التحالف، استهدفت تعزيزات وتجمعات للميليشيات على أطراف مديرية صرواح بين مأرب وصنعاء.

وفي مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، شنت مقاتلات التحالف عدة غارات استهدفت تجمعات للمتمردين غرب منطقة "محلي"، إضافة إلى تدمير عربتين تحملان ذخيرة وأسلحة كانت في طريقها للميليشيات.

وكانت إحصائية نشرها موقع الجيش اليمني، الاثنين، قالت إن أكثر من 100 مسلح حوثي، بينهم قيادات ميدانية، لقوا مصرعهم خلال 48 ساعة بغارات طيران التحالف العربي والمعارك العنيفة الدائرة جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.