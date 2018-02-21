التحالف يحبط محاولة حوثية لتهريب صواريخ وأسلحة

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في #اليمن سلسلة غارات خلال الساعات الماضية، على مخازن أسلحة وثكنات عسكرية للميليشيات الانقلابية في صنعاء ومواقع وتجمعات في جبهات شمال غرب محافظة تعز مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عتاد عسكري.

وأكدت مصادر أمنية في صنعاء أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة في جبل النهدين، ومعسكراً تدريبياً في منطقة عمد بمديرية سنحان جنوب العاصمة.

وأفشل القصف، بحسب المصادر نفسها، محاولة للميليشيات نقل صواريخ وأسلحة من مخزن في جبال النهدين وسقوط قتلى وجرحى.

وفي تعز، أفادت المصادر أن طائرات #التحالف_العربي استهدفت خلال ساعات الليل بعدة غارات مواقع وتحركات للمليشيات في مناطق موزعة والبرح ومفرق الوازعية والعرف على خط حيس شمير شمال غرب تعز.

وأكد شهود عيان أن طائرات تحالف دعم الشرعية تقصف على مدار الساعة كل تحركات وتعزيزات الميليشيات عبر خطوط الإمداد الرابطة بين إب والحديدة، مؤديةً سقوط عشرات القتلى من عناصر الميليشيات قبل وصولهم إلى خطوط المواجهات.

وتشهد مناطق غرب #تعز القريبة من معسكر خالد بن الوليد والمرتفعات الشرقية لمديرية حيس جنوب الحديدة تحركات ووصول تعزيزات للميليشيات الحوثية تم الدفع بها من صنعاء وذمار عبر محافظة إب في محاولة لوقف تقدم قوات الشرعية والحد من الهزائم التي تكبدتها الميليشيات خلال الأسابيع الماضية في هذه الجبهات.