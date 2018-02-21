بالصور.. إتلاف ألغام بحرية جديدة زرعها الحوثيون

أتلف فريق هندسي في #الجيش_اليمني، الأربعاء، عشرات #الألغام_البحرية، وذلك بعد عملية مسح واسعة نجح خلالها الفريق في نزع العشرات من الألغام البحرية المختلفة التي زرعتها #الميليشيات_الحوثية، بعرض البحر الأحمر قبالة سواحل ميدي بمحافظة #حجة، شمال غرب #اليمن.

وفجرت الفرق الهندسية المتخصصة بمسح ونزع الألغام البحرية التابعة لوحدة التشكيل البحري بالمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، عشرات الألغام البحرية الجديدة التي عثرت عليها بالقرب من سواحل جزر بكلان القريبة من خط الملاحة الدولية.

وأكد مصدر عسكري أن الفريق يعمل بوتيرة عالية في نزع العشرات من الألغام البحرية المختلفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في السواحل العامة وعلى سواحل الجزر الآهلة بالسكان وأماكن الصيد وكذا بالقرب من خط الملاحة الدولية في البحر الأحمر غرب جزيرة بكلان اليمنية.

وأضاف "رغم الجهود التي يبذلها الفريق الهندسي التابع للجيش اليمني وإلى جانبه عدد من الخبراء التابعين لقوات التحالف العربي، إلا أن كثافة الألغام وتمويه بعضها وعشوائية زراعتها من قبل الميليشيات الحوثية في مساحات شاسعة من البحر يتسبب في صعوبة نزع الكثير من هذه الألغام".

وكانت الفرق الهندسية فجرت، الأسبوع الماضي، عددا من الألغام البحرية زرعتها الميليشيات الحوثية قبالة سواحل ميدي كما أفشلت قبلها عملية زراعة ألغام بعد قتل خمسة من الخبراء الحوثيين وأسر سادس، وذلك أثناء قيامهم بعملية زراعة العشرات من الألغام البحرية المختلفة بالقرب من خط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.