خسائر الحوثي تتوالى.. مقتل قيادي ميداني غرب اليمن

قتل قائد ميداني حوثي، الأربعاء، في المواجهات المستمرة بين #الجيش_اليمني، مسنوداً بـ #التحالف_العربي، من جهة، والانقلابيين من جهة أخرى، في جبهة الساحل الغربي بمحافظة #الحديدة غرب #اليمن.

وأكدت مصادر محلية وإعلامية متطابقة أن قائد كتيبة الإسناد الحوثية في قطاع الحديدة، المدعو أحمد بن أحمد الوشلي، قتل مع سبعة آخرين من عناصر الميليشيات، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع حررها الجيش اليمني خلال الأيام الماضية في أطراف مديرية #حيس الساحلية جنوب الحديدة.

وبحسب المصادر، فإن الوشلي هو من القيادات التي تشكل نخبة العناصر القتالية لميليشيات الحوثي، والذين تلقوا تدريباً عسكرياً على يد خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

كذلك أشارت إلى دفع قيادة الحوثيين بالوشلي مؤخراً إلى جبهة الساحل الغربي مع تهاوي عناصرهم وخسائرهم الميدانية هناك، وتم تكليفه بقيادة كتائب الإسناد، حيث ينفذون ما يشبه "عمليات انتحارية"، كما يصفها خبراء عسكريون، في محاولة لاستعادة أي منطقة تخرج من سيطرتهم، ويدفعون بالعشرات، وغالبيتهم من الأطفال والشباب إلى محارق الموت.

ولم يصدر أي تعليق من قبل الحوثيين على مقتل الوشلي.

ويأتي هذا بعد يومين فقط من مقتل القياديين الحوثيين، محمد وطه الرزامي في جبهة المهاشمة بمحافظة #الجوف شمال اليمن.