إصابة طفلة بقصف حوثي على قرية في البيضاء

تقوم #الميليشيات_الحوثية لليوم الثاني على التوالي بقصف عنيف على منازل ومزارع المواطنين بقرية عبل الشواهرة بمديرية ولد ربيع في محافظة #البيضاء بالأسلحة الثقيلة.

وأكد مصدر من داخل البيضاء لـ"العربية" أن القصف الحوثي المستمر على المدنيين قد خلف أضرارا كبيرة في منازل #المواطنين، وأصاب الطفلة بشرى الشاهري (7 سنوات) إصابة بالغة، وأوضح المصدر أن حالة الطفلة حرجة بعد استهداف منزلها.

وأفاد المصدر بإصابة شاب برصاصة قناص في مزرعته التي كان يعمل فيها.

فيما صرّح آخرون من أهالي قرية الشواهرة أن الحصار ما زال مفروضا على القرية منذ دخول الحوثيين إليها في 2015.

وأكدوا أن الميليشيات تمنع عن المواطنين مزاولة أعمالهم الزراعية والتجارية، ما أدى إلى نزوح العشرات من الأسر.