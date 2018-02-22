الجيش اليمني يتقدم غرب تعز.. ومقتل عناصر حوثية بالهاملي

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من تكبيد ميليشيات الحوثي الانقلابية عشرات القتلى والجرحى إثر تقدم الجيش الوطني إلى مديرية موزع غرب محافظة تعز، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي من قوات التحالف، أسفر عن تدمير تعزيزات الميليشيات.

وقالت مصادر ميدانية إن عناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية قتلت على أيدي الجيش الوطني شرقي منطقة الهاملي الجبلية التابعة لمديرية موزع، بعد أن تلقت نيرانا كثيفة لتسقط بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار.

وفي جبهة الهاملي أيضا، دمّر طيران التحالف بعدة غارات مواقع وتعزيزات للميليشيات الانقلابية بالتزامن مع قصف من المدفع العملاق التابع لقوات التحالف العربي، والذي أسفر عن تدمير أسلحة لميليشيات الحوثي في مواقعها، ومنها "دوشكا" وسلاح B10 فيما سقط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات.

وفي السياق ذاته، استهدف طيران التحالف العربي تعزيزات ومواقع لميليشيات الحوثي في المزارع الواقعة شرقي مدينة حيس، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من الميليشيات الحوثية، إلى جانب تدمير عتادهم العسكري.