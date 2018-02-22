ميليشيا الحوثي تختطف 200 ضابط وجندي من أنصار صالح

اختطفت ميليشيات #الحوثي الانقلابية أكثر من 200 ضابط وجندي من منتسبي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي في صنعاء المحسوبين على الرئيس السابق الراحل علي عبدالله #صالح وأحالتهم للتحقيق.

وأوضحت مصادر أمنية أن المختطفين من أنصار صالح كانت الميليشيات قد أبعدتهم من وظائفهم وأعمالهم في أعاقب مقتل صالح مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقامت الميليشيات بتوظيف بدلا عنهم مئات من عناصرها العقائديين من أبناء محافظة #صعدة.

اقتحام مستشفى بذمار

وفي ذمار اقتحمت مليشيات الحوثي مستشفى دار الشفاء الخاص المملوك للنائب البرلماني عن حزب المؤتمر الشعبي علي شمر بعد امتناعه عن دفع مبلغ خمسة ملايين ريال كمجهود حربي للميليشيات ومعالجة جرحاها مجانا.

وأوضحت مصادر محلية أن الميليشيات طوقت مبنى المستشفى بعدد من المدرعات والعربات المسلحة، ثم اقتحمته لإجبار صاحبها على الدفع تحت تهديد السلاح.

في المقابل، استدعى مالك المستشفى قبائله من منطقة مغرب عنس إلى المدينة واستنفرها ضد الميليشيات. وأفاد شهود عيان أن عشرات المسلحين من القبائل انتشروا في شوارع المدينة، محاصرين المستشفى لإخراج الميليشيات منها.

