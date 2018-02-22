مقتل قيادي حوثي بالجوف..والتحالف يقصف مواقع الانقلابيين

أعلنت #ميليشيات_الحوثي، الأربعاء، مقتل قائد اللواء 405 مشاة التابع لهم، العميد محسن محمد الغريبي، الذي قتل في مواجهات مع #الجيش_اليمني بمحافظة #الجوف شمال البلاد.

وبحسب مصدر عسكري، فإن العميد الغريبي قتل في مديرية برط العنان، التي تستميت الميليشيات من أجل عدم سقوطها بأيدي الجيش الوطني، باعتبارها أولى المديريات المحاذية من جهة الجوف لمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، أقصى شمال البلاد.

إلى ذلك، أغارت مقاتلات #التحالف_العربي، مساء الأربعاء، على مواقع متفرقة للانقلابين بمحافظة الجوف.

وقال موقع الجيش اليمني إن غارات مكثفة استهدفت مواقع وآليات للحوثيين بمنطقة الزرقة، غرب مديرية المصلوب، ما أدى إلى تدمير رشاش، وسقوط قتلى وجرحى من الميليشيات.

كما استهدفت مقاتلات التحالف دبابة للانقلابيين في جبهة حام بمديرية المتون، في حين دمرت غارات أخرى أطقم قتالية ومدافع في عدة مواقع جنوب منطقة المهاشمة بمحافظة الجوف.