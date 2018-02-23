الجيش اليمني يسيطر على أهم معاقل القاعدة في حضرموت

سيطر الجيش اليمني بمساندة التحالف العربي بشكل كامل على منطقة وادي المسيني، أحد أهم معاقل تنظيم #القاعدة غربي #المكلا في محافظة #حضرموت شرقي البلاد، بعد أن قُتل نحو 20 مسلحاً من التنظيم واعتقل عدد آخر خلال العملية العسكرية في الوادي.

وأشار قائد لواء النخبة، العميد منير كرامة التميمي، الخميس، إلى أن القوات المسلحة عثرت على كميات كبيرة من الذخيرة والعبوات الناسفة والمتفجرات في مخابئ الإرهابيين، موضحاً أن العملية تم الإعداد لها منذ أكثر من 6 أشهر، وتم خلالها رصد تحركات بقايا عناصر القاعدة الذين اتخذوا من وادي المسيني نقطة تجمع لهم ومركز استعداد لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

أما في #صعدة، فقد أحكمت قوات الجيش الوطني اليمني الخميس سيطرتها الكاملة على عدد من المواقع الاستراتيجية المحيطة بمركز مديرية باقم شمالي المحافظة، بعد معارك عنيفة تكبّدت خلالها ميليشيات الحوثي الانقلابية، خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وقال قائد اللواء الخامس حرس العميد صالح قروش، إن هذا التقدم يمثل نقطة الانطلاق لدحر الميليشيات من مركز مديرية "باقم" وتحريرها بالكامل، مشيراً إلى أن مركز المديرية باقم هو الهدف القادم خصوصاً بعد تحرير "مثلث باقم" ما جعل مناطق آل صبحان وجبال أبواب الحديد تحت نيران الجيش الوطني.