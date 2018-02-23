الجيش اليمني يخوض مواجهات عنيفة مع الحوثيين في البيضاء

يخوض الجيش اليمني، منذ صباح الجمعة، اشتباكات عنيفة مع ميليشيات #الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال في مديرية ناطع بمحافظة #البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر عسكرية أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت منذ فجر اليوم الجمعة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات في محور أعشار، تكبّدت خلالها المليشيات قتلى وجرحى.

كما شهدت العيشمة وهبته اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة ومدافع الهاون، فيما نشب في محور المركوزة تبادل قصف بالعيارات الثقيلة.

وأكدت المصادر وصول قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى مستشفى رداع، سقطت جراء قصف مدفعي لقوات الجيش على مواقع المليشيات في جبل باعرف المطل على فضحة.

تقدم للجيش شمالي صعدة

وفي تطور سابق، أحكمت قوات الجيش الوطني اليمني سيطرتها الكاملة على عدد من المواقع الاستراتيجية المحيطة بمركز مديرية باقم شمالي محافظة #صعدة، بعد معارك عنيفة تكبّدت خلالها ميليشيات الحوثي الانقلابية، خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وقال قائد اللواء الخامس حرس، العميد صالح قروش، إن هذا التقدم يمثل نقطة الانطلاق لدحر الميليشيات من مركز مديرية "باقم" وتحريرها بالكامل، مشيراً إلى أن مركز المديرية باقم هو الهدف القادم خصوصاً بعد تحرير "مثلث باقم" ما جعل مناطق آل صبحان وجبال أبواب الحديد تحت نيران الجيش الوطني.

أما في الأحياء الغربية بمدينة ميدي شمال محافظة حجة، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.

وأسفرت الاشتباكات عن خسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي المحاصرة في بعض الأبنية بالأحياء الغربية للمدينة. ويُحكم الجيش الوطني حصارا كاملا منذ فتره على الميليشيات الانقلابية المتمركزة غرب ميدي ويخوض معها ما يشبه حرب استنزاف طويلة كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح.