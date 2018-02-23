اليمن.. عمليات نوعية للتحالف تقتل العشرات من الحوثيين

شهدت محافظة #صعدة عمليات نوعية لطيران التحالف في الآونة الأخيرة، أدت لمقتل وجرح العشرات من عناصر #الحوثيين بينهم قيادات ميدانية عبر استهداف عدد من النقاط العسكرية الحوثية التي تقوم المليشيات من خلالها بخنق حياة المواطنين والتضييق عليهم في تنقلاتهم.

ومن تلك العمليات قيام طيران التحالف باستهداف نقطة تابعة للمليشيات في مدخل مديرية ساقين بغارتين أدت لمقتل جميع أفراد النقطة التي كانت تستخدمها المليشيات للتضيق على المواطنين الداخلين إلى مدينة ساقين.

كما قام طيران التحالف باستهداف نقطة حوثية تقع في آل عمار جنوب مدينة صعدة مما أدى لمقتل قرابة 15 حوثيا بينهم قائد النقطة المدعو أبو طه طاوس، وكانت الميليشيات تستخدم هذه النقطة في عزل محافظة صعدة عن بقية المحافظات اليمنية وتمنع دخول المواطنين من غير أبناء المحافظة.

وأكدت مصادر ميدانية أن تلك العمليات الدقيقة أدت لحالة من الرعب في أوساط المليشيات الحوثية وأجبرت أعدادا من مقاتليها على الفرار من النقاط العسكرية المنتشرة في مديريات المحافظة.