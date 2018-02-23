اليمن.. مقتل 30 حوثياً على تلة لوزم في تعز

أكد قائد اللواء 22 ميكا العميد صادق سرحان أن قوات الجيش الوطني تمكنت مساء الجمعة، من استعادة السيطرة على تلة لوزم الاستراتيجية شرقي مدينة #تعز.

وقال سرحان إن قوات الجيش الوطني استعادت تلة لوزم بعد ساعات من سيطرة #الحوثيين عليها.

وأوضح أن قوات الجيش شنت هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيات الحوثية في التلة، وأعقب الهجوم معارك عنيفة أسفرت عن دحر المليشيات واستعادة السيطرة عليها والتمركز فيها.

وأضاف سرحان أن قوات #الجيش_الوطني تمكنت من تأمين تلة لوزم الاستراتيجية بعد استعادتها من الحوثيين، لافتاً إلى أن مدفعية الجيش الوطني تمكنت من تدمير عربة pmp تابعة للمليشيا في تلة السلال.

وأكد سرحان أن أكثر من 30 عنصرا من عناصر المليشيات الانقلابية لقوا مصرعهم خلال المعارك وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين وهروب عدد كبير من مقاتليهم من أرض المعركة.