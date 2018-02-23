تعرف على "حاكم صنعاء الفعلي" منذ الانقلاب

أثار وجود عبد الكريم الحوثي، للمرة الأولى في اجتماع رسمي لقيادات #الانقلاب بالعاصمة اليمنية صنعاء، الأربعاء، التساؤلات عن أسباب هذا الظهور المفاجئ لمن يوصف بـ"الحاكم الفعلي للعاصمة صنعاء"، وأحد أبرز قيادات الأجنحة المتصارعة داخل الميليشيات.

وقرأ مراقبون، في هذا الظهور بأنه محاولة حوثية للتغطية على الصراع المحتدم بين أجنحتها في صنعاء، خاصة مع الانهيار الميداني المتسارع لميليشياتها في جبهات القتال.

وورد اسم عبد الكريم أمير الدين الحوثي، في المرتبة 12 ضمن قائمة الـ 40 إرهابيًا حوثيًا، التي أعلنتها #السعودية.

سلطة غير مرئية

تتفق قيادات حوثية بارزة على أن عبد الكريم الحوثي وهو عم زعيم #المتمردين عبد الملك الحوثي، يمثل "السلطة الفعلية غير المرئية للحوثيين".

ويشير عضو ما تسمى اللجنة الثورية العليا للحوثيين، محمد المقالح إلى أنه "يتحكم بكل مفاصل الحكم الصادر من صنعاء إن كانت عسكرية أم مدنية، وليس صالح الصماد الذي أصبح مجرد صورة ولوحة تحكم بيده".

إلا أن كثيرا من #اليمنيين لا يعرفون أي معلومة عن هذه الشخصية الغامضة، باستثناء كونه عم زعيم الحوثيين، ومن موقعه الأسري استطاع أن يجد له موطئ قدم في مرحلة ما بعد الانقلاب، حيث لم يكن له أي دور يذكر عسكري أو سياسي أثناء حروب التمرد الست ضد الحوثيين في صعدة (2004-2009م)، أو قبلها، حيث تتسم شخصيته بالانطوائية والعزلة.

وبحسب منصبه المعلن رسميا في الجماعة، فإنه رئيس لما يسمى المكتب التنفيذي للمجلس السياسي للحوثيين، لكن الواقع يؤكد أنه الحاكم الفعلي للعاصمة صنعاء حالياً، وصاحب الكلمة الأولى فيها.

ووفق ما ذكرته مصادر مقربة من الجماعة، فإن "حاكم صنعاء" لم يعد يتقيد بكثير من أوامر زعيم الحوثيين، وأصبح يتواصل عبر شبكات سرية مباشرة مع #طهران وحزب الله بعيدا عن معرفة زعيم التمرد الذي بات معزولا عن كل ما يدور في صنعاء.

الجناح الأقوى في صنعاء

بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح مطلع ديسمبر الماضي على يد الحوثيين، في حرب قادها الجناح الذي يتزعمه عبد الكريم الحوثي ورئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد الحوثي، اتسع الصراع المحتدم بين أجنحة الحركة الحوثية، وظهرت بوادر الصراع إلى العلن بتصفيات واغتيالات متبادلة، تمهيدا لجولة حاسمة، تحركها أطماع الاستحواذ على نهب الموارد وسلطة النفوذ.

وترجح عدة مصادر أن الجناح الأقوى في هذا الصراع هو عبد الكريم الحوثي، الذي يتفوق على بقية الأطراف بسيطرته على النفوذ العسكري والسياسي والمالي داخل صنعاء، حيث يسيطر أتباعه على قيادة الداخلية والدفاع والمالية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.

وسرب أحد أجنحة الحوثي المتصارعة في صنعاء، الشهر الماضي، خبرا عن اختفاء عبد الكريم الحوثي في صنعاء، وأنه قد تم اختطافه، فيما قالت مصادر أمنية حوثية لاحقا، أنها كانت "خطة فاشلة" لم تنجح في التخلص منه، دون أن تفصح عن تفاصيل أكثر عنها.

سلطة خفية لإدارة الفساد

اعتبر القيادي في جماعة الحوثي وعضو ما تسمى اللجنة الثورية، محمد المقالح، أن معظم الفساد الذي غزى الجماعة يقوده عبد الكريم الحوثي، وقد وصف بأنه "من أصحاب السلطة غير المنظورة"، وهي سلطة فضفاضة غير محاسبة.

المقالح، هو القيادي الحوثي، الذي انتقد عبد الكريم الحوثي، وذكر أن المكتب التنفيذي الذي يرأسه هو "السلطة الخفية التي تدير سلطة الأمر الواقع".

وأضاف "يعتقد هو نفسه (عبد الكريم) أنه صاحب مجد ضل طريقه إلى ابن أخيه (زعيم المتمردين)".

ولفت المقالح إلى أن عبد الكريم الحوثي يعتقد بأنه الوصي على الحوثيين لأنه قريب من عبد الملك الحوثي، و"أكبر منه في التراتبية الأسرية".

وأشار إلى أنه بهذه المكانة يمارس على عبد الملك الحوثي وعلى غيره من آل الحوثي ما يشبه "الابتزاز، ويمارس أيضا على كثير ممن ينتقدون أخطاء مكتبه التنفيذي شيئا من الإرهاب الفكري لإسكاتهم".