دفاعات التحالف تعترض باليستيين حوثيين استهدفا مأرب

أفاد مراسل "العربية" أن دفاعات التحالف العربي لدعم الشرعية في #اليمن، اعترضت الجمعة، صاروخين بالستيين أطلقتهما #ميليشيات_الحوثي على مدينة مأرب المأهولة بالسكان.

إلى ذلك شهدت محافظة #صعدة عمليات نوعية لطيران التحالف في الآونة الأخيرة، أدت لمقتل وجرح العشرات من عناصر #الحوثيين بينهم قيادات ميدانية عبر استهداف عدد من النقاط العسكرية الحوثية التي تقوم الميليشيات من خلالها بخنق حياة المواطنين والتضييق عليهم في تنقلاتهم.

ومن تلك العمليات قيام طيران التحالف باستهداف نقطة تابعة للمليشيات في مدخل مديرية ساقين بغارتين أدت لمقتل جميع أفراد النقطة التي كانت تستخدمها المليشيات للتضييق على المواطنين الداخلين إلى مدينة ساقين.

كما قام طيران التحالف باستهداف نقطة حوثية تقع في آل عمار جنوب مدينة صعدة مما أدى لمقتل قرابة 15 حوثيا بينهم قائد النقطة المدعو أبو طه طاوس، وكانت الميليشيات تستخدم هذه النقطة في عزل محافظة صعدة عن بقية المحافظات اليمنية وتمنع دخول المواطنين من غير أبناء المحافظة.

