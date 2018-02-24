تعز.. قناصة الحوثي تغتال طفلاً وترتكب 5 مجازر في يناير

ارتكبت #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، جريمة جديدة ضد الطفولة في مدينة #تعز جنوب غرب #اليمن.

وأفاد مصدر محلي بأن ميليشيات الحوثي المتمركزة في تبة السلال، أقدمت على قنص الطفل بشار طه علي أحمد، البالغ من العمر 15 عاما، في الحي السكني الذي يقطنه بمنطقة صالة، شرق مدينة تعز، وأكد أن الطفل توفي على الفور.

وفي السياق، وثّق تقرير حقوقي مقتل 21 مدنيا، بينهم خمسة أطفال وأربع نساء، نتيجة القصف العشوائي لميليشيات الحوثي الانقلابية، على الأحياء السكنية في مدينة تعز، خلال شهر يناير الماضي.

وقال التقرير الصادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، إنه رصد 184 انتهاكا في مدينة تعز خلال ذات الفترة، وسجل خمس مجازر دامية ارتكبتها الميليشيات وراح ضحيتها 11 قتيلا من المدنيين.

وأوضح التقرير أن فريق المركز الميداني رصد تهجير 18 أسرة من قرية الكدمة بعزلة القحيفة، إضافة إلى تهجير ونزوح 31 أسرة من عزلة العدنة شرق صالة.

وبحسب التقرير، قتل 3 مدنيين بقنص مباشر من قناص تابع للحوثيين.

ولفت التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي هجرت 18 أسرة من قرية الكدمة عزلة القحيفة، إضافة إلى تهجير ونزوح 31 أسرة من عزلة العدنة شرق صالة نهاية يناير.

وأفاد المركز أن الفريق استطاع أن يوثق تضرر 18 منزلا بشكل جزئي نتيجة قصف الحوثيين بالقذائف والصواريخ، فيما تضررت 6 منازل بشكل كلي وفجرت الجماعة نفسها منزلا واحدا.