مقاتلات التحالف تقصف الحوثيين في 4 محافظات يمنية

شنت مقاتلات #التحالف لاستعادة الشرعية في #اليمن، منذ يوم أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي في 4 محافظات يمنية.

ففي محافظة #صنعاء شن طيران التحالف أربع غارات استهدفت مواقع الميليشيات في التباب السود بجبهة #نهم، وأسفرت عن تدمير طقم ودبابة وعدد من العيارات التي كانت تستخدمها الميليشيات.

أما في محافظة #صعدة فقد استهدفت مقاتلات التحالف تجمعات الحوثي في قرية ال صبحان وجبال أضياق وكتاف ورازح وطخيه.

وفي محافظة الحديدة شنت مقاتلات التحالف 5 غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي بمديرية الجراحي، وخلفت عددا من القتلى والجرحى.

وامتدت غارات التحالف إلى محافظة حجة حيث شنت المقالات 10 غارات جوية على مواقع الحوثي بجبهتي #حرض و #ميدي، أسفرت عن تدمير آليات عسكرية ومصرع عدد من المقاتلين.