الجيش الوطني اليمني ينفذ عملية تطهير واسعة في الجوف

شهدت جبهة العقبة بمحافظة #الجوف شمال #اليمن، #معارك_عنيفة بين قوات #الجيش_الوطني و #ميليشيات_الحوثي، تكبّدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد/ منصور ثوابة في تصريح لـ"العربية" إن المواجهات اندلعت صباح اليوم في جبهة العقبة، والتي تأتي امتدادا للمعارك التي بدأها الجيش الوطني السبت في عدد من مناطق الجوف الرامية للزحف صوب آخر معاقل الميليشيات الانقلابية في المحافظة، والالتحام الكامل بجبهات صنعاء وصعدة.

ولفت ثوابة إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات الانقلابية، كما تم تدمير معدات ثقيلة كانت بحوزة المتمردين فيما لاذ البقية بالفرار.

وأكد أركان حرب المنطقة السادسة في الجيش اليمني أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، تكبدت خلال الساعات الماضية عشرات القتلى والجرحى غرب مديرية المصلوب، إضافة إلى سقوط قتلى وأسرى وتدمير آليات تابعة للميليشيات المتمركزة في ما تبقى من جبال حام بمديرية المتون، في قصف مدفعي عنيف شنته قوات الجيش.