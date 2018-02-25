الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة في صرواح

قالت قوات الجيش اليمني، الأحد، إنها كبدت #ميليشيات_الحوثي خسائر بشرية كبيرة إثر اشتباكات عنيفة في جبهة #صرواح بين #مأرب و #صنعاء.

وذكر بيان نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني أن" قوات الجيش كبّدت الميليشيات الانقلابية خسائر بشرية كبيرة جراء محاولتها التسلل إلى مواقع بجبهة صرواح غرب مأرب".

وأفاد البيان أن" مدفعية الجيش الوطني قصفت بعدة قذائف مواقع ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة في جبهة صرواح، ما أسفر عن خسائر بشرية في صفوف الميليشيات".

كما انتزعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني عدداً من الألغام التي زرعها الانقلابيون، الأحد، مستغلين أجواء العتمة الترابية الكثيفة وتدني مستوى الرؤية، وفق البيان.

وفي سياق متصل، قتل أكثر من 10 من الحوثيين بغارات جوية للتحالف العربي استهدفت تعزيزاتهم في منطقة الملتقى بمديرية صرواح، آخر معاقل الانقلابيين غرب محافظة مأرب.