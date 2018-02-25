اليمن.. الجيش ينفذ عملية نوعية في عرض البحر

نفذت وحدة المهام الخاصة للتشكيل البحري في الجيش اليمني في محافظة #حجة عملية ناجحة على بعد 30 ميلاً بحرياً، وتحديداً في مرسى بوحيص، الذي تتمركز فيه #ميليشيات_الحوثي، عقب حصول التشكيل البحري على معلومات دقيقة تفيد عن أماكن تواجد زوارق للانقلابيين في عرض البحر.

وقال مصدر لـ"العربية" إن المليشيات لجأت لاستخدام بعض قوارب الصيادين للتمويه، إضافة إلى بعض التعديلات العسكرية والميكانيكية على تلك الزوارق.

وذكرت مصادر أن العملية أسفرت عن قتل وجرح عدد من الانقلابيين أثناء الاشتباك المباشر مع وحدة المهام الخاصة، بالإضافة للاستيلاء على زورق كان يستخدم لزراعة ألغام بحرية في عرض البحر.

يشار إلى أن قوة التشكيل البحري سيطرت على أحد الزوارق الحوثية، الشهر الماضي، في عملية مطارة ناجحة أدت إلى مقتل خمسة عناصر من الميليشيات وأسر سادس. كما قام التشكيل البحري بعمليات نزع وإتلاف عشرات الألغام البحرية أخرها نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد شنت في وقت سابق من الشهر الحالي، غارات جوية استهدفت تجمعاً ومخزن أسلحة لميليشيات الحوثي شمال غرب محافظة حجة.

واستهدفت المقاتلات نقطة أمنية ومخزن أسلحة للحوثيين في مديرية #حيران.

كذلك ذكر مصدر عسكري أن المقاتلات دمرت مخزن أسلحة مع عناصر تابعة للحوثيين، بعد أن رصد من غرفة العمليات المشتركة.