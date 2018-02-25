اليمن.. خسائر كبيرة للحوثيين في ناطع بالبيضاء

قصف #الجيش_اليمني تجمعات لميليشيا #الحوثي في جبل الظهر وشعب المسوح بمديرية ناطع بمحافظة #البيضاء، وكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

واستهدفت مقاتلات #تحالف_دعم_الشرعية باليمن مواقع #الميليشيات ومخازن أسلحة في مديرية الحيمة الداخلية غرب محافظة #صنعاء.

كما طالت الغارات تعزيزات للانقلابيين ومواقع في التباب السود ومنطقة ميسرة بمديرية نهم.

وفي #تعز، استهدفت غارات التحالف تجمعات وتعزيزات لميليشيا الحوثي بمديرية الصلو.

مصادر ميدانية أفادت بتواصل المعارك العنيفة غرب مديرية المصلوب في #الجوف، كما أفشلت قوات الشرعية هجوماً لمليشيا الحوثي في جبال حام بمديرية المتون، قُتل خلاله عدد من الانقلابيين ودُمرت آليات عسكرية لهم.