صنعاء.. تقدم جديد للجيش وجثث الحوثيين متناثرة في الجبال

أعلن #الجيش_اليمني، مساء الأحد، عن #تحرير_جبال_النخَش باتجاه منطقة مسورة بمديرية #نهم شرق العاصمة #صنعاء.

وأفادت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش الوطني حررت جبال النخَش، بعد أن شنت هجوماً معاكساً ضد #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، قتل خلاله 20 عنصراً من الميليشيات وجرح آخرون.

وأوضح بيان نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن المواجهات تزامنت مع قصف مدفعي عنيف استهدف مواقع وتجمعات وآليات تابعة للميليشيات في مناطق متفرقة بمديرية نهم، أدى إلى تدمير عربتين تابعتين للميليشيات وثلاثة أطقم تحمل عناصر مسلحة، إضافة إلى خسائر بشرية كبيرة.

وذكر أن #طيران_التحالف_العربي استهدف بغارة جوية تجمّعًا لميليشيات الحوثي الانقلابية في ميمنة جبهة نهم وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات.

وخسرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال المعارك الأخيرة، المئات عناصرها بين قتيل وجريح بفعل ضربات قوات الجيش، وبحسب المصادر فإن عشرات الجثث الحوثية لا تزال متناثرة في سفوح الجبال.