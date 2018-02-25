معارك عنيفة بين الجيش اليمني والميليشيات بالجوف

تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وقال مصدر ميداني لـ"العربية" إن معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية دارت غرب مديرية المصلوب.

وبحسب المصدر فإن قوات الجيش الوطني أسرت أحد عناصر الميليشيا الحوثية خلال المعارك، علاوة على تكبيد #الميليشيات_الانقلابية عدداً كبيراً من القتلى والجرحى.

وفي غضون ذلك، انفجر لغم أرضي زرعته #الميليشيا_الحوثية بمركبة عسكرية لها بالقرب من موقع ملحان بالمديرية ذاتها، وهي أحد الألغام التي زرعتها الميليشيات بالآلاف وبشكل عشوائي.

كما دارت اشتباكات بين قوات #الجيش_الوطني و #الحوثيين في جبال حام بمديرية المتون، رافقه قصف مدفعي وصاروخي مكثف بدعم من التحالف_العربي_لدعم_الشرعية في اليمن.

وأسفرت المعارك، وفق المصدر، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، إضافة إلى تدمير آلية قتالية.