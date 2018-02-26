انطلاق "السيف الحاسم".. لقطع القاعدة في شبوة

بدأت في أولى ساعات الاثنين عملية #السيف_الحاسم التي تنفذها النخبة الشبوانية ضد معقل من معاقل الاٍرهاب في مديرية الصعيد - إحدى مديريات محافظة شبوة - لطرد تنظيم القاعدة.

وانطلقت العملية مدعومة من #القوات_الإماراتية تحت قيادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

يذكر أن تنظيم #القاعدة قد تعرض لخسائر بشرية كبيرة في وادي المسيني في محافظة حضرموت.

وكانت المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني، أعلنت قبل أسبوع، عن التطهير النهائي لجيوب وأوكار عناصر تنظيم القاعدة في وادي المسيني بمحافظة حضرموت شرق اليمن، بعد يومين من بدء "عملية الفيصل"، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية.

#فيديو_وام

النخبة الشبوانية تبدأ #عملية_السيف_الحاسم بدعم من قواتنا المسلحة ضد تنظيم القاعدة في مديرية الصعيد. pic.twitter.com/WbY11aW1ft — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 26, 2018

وقال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج البحسني، إن قوات النخبة الحضرمية، تمكنت وبإسناد جوي قوي لطيران التحالف العربي من اقتحام الموقع الذي كانت تتحصن به عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في وادي المسيني الواقع إلى الغرب من مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت وتطهيره.